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17 апреля 2018
Главные новости 
14:09  17 апреля 2018 0

Звезда Comedy Club оскорбил национального героя Южного Урала. С ним готов разобраться самый сильный человек в России

Руслан Белый разозлил жителей УфыФото: скриншот передачи

Стендап-комик Руслан Белый выступил в Уфе со своей программой «Комик в городе», вызвав своими шутками целый шквал негодования со стороны горожан. Извинений от него потребовал и челябинский шоумен, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин.

В своем выступлении Руслан Белый назвал башкирского национального героя Салавата Юлаева «бандитом», пишет издание «Телефакт». Жителей Башкирии такой своеобразный юмор возмутил — пользователи соцсетей даже запустили кампанию «Салаватнебандит» с таким же хэштегом. Не остался в стороне и Эльбрус Нигматуллин.

«Такие шутки не сделают народы России ближе. Для меня это оскорбление. Салават Юлаев для меня пример, он национальный герой. Такие шуты и проходимцы пиарятся с помощью таких „шуток“. Этот товарищ в целом оскорбил всех башкир, это я расцениваю как омерзительную издевку», — категорично заявил челябинский шоумен. По его мнению, сама концепция выступлений Белого неприемлема и представляет из себя «настоящее унижение».

В марте Руслан Белый уже успел побывать в Тюмени и Екатеринбурге, представив свои шутки об этих городах и их жителях. В Екатеринбурге они восторга не вызвали, юмор Белого посчитали «пошлым и грубым». Большого ажиотажа его выступление в Тюмени не вызвало, а сам он заявил, что в этом городе все на достаточно высоком уровне — от властей до дорог.

Дарья Корчак
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