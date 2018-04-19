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19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
15:14  19 апреля 2018 1

Большинство курганцев просят вернуть советский памятник на центральную площадь

Разное. Курган, дтю, дворец детского творчества, улица гоголя54
Здание ДТЮ ранее украшали три скульптуры пионеровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана просят вернуть скульптуры пионеров на крышу Дворца детского и юношеского творчества в ходе начавшегося в этом году капитального ремонта. В соцсетях горожане высказались за восстановление исторического облика здания.

С вопросом, нужно ли вернуть статуи пионеров на свои места или на сегодняшний день это неуместно, к курганцам обратился автор проекта «Мой Курган», блогер Роман Овчинников. Он напомнил, что фигуры пионеров были установлены на здании в советское время и украшали его до начала 2000-х. По мнению Овчинникова, они также являлись неотъемлемой частью архитектурной составляющей городского центра. Однако сам блогер считает, что их, «скорее всего, уже не вернут».

Большинство респондентов, в том числе историк Курганского госуниверситета Денис Маслюженко, считают, что скульптуры нужно «обязательно вернуть». Свое мнение они мотивируют тем, что «заменить скульптуры нечем»: «Не ставить же ребенка со смартфоном, с алкоголем…»

Директор Дома творчества Галина Ребенок в разговоре с корреспондентом «URA.RU» уточнила, что «в рамках этого ремонта работа по восстановлению скульптур не предусмотрена». «Нужны будут серьезные суммы, да и по технологии это процесс длительный, — добавила она. — Но у нас есть фотографии и чертежи тех скульптур. На кровле остаются постаменты для них. Надеюсь, в перспективе скульптуры вернут».

Анна Бояркина
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