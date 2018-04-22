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22 апреля 2018
21 апреля 2018
07:42  22 апреля 2018 0

Из-за санкций США Вексельберг лишился двух миллиардов долларов

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, вексельберг виктор
Он пытается договориться с европейскими властямиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Около полутора-двух млрд долларов группы «Ренова» Виктора Вексельберга были заморожены из-за американских санкций. Его дочерняя компания в Цюрихе, Швейцария, испытывает трудности и при работе с европейской валютой. Бизнесмен пытается уладить конфликт с властями Европы.

Как стало известно Reuters после общения с источниками из «Реновы», из-за введения ограничений были заморожены зарплатные счета сотрудников швейцарского отделения компании. После проверки блокировку сняли, однако европейские банки проявляют чрезмерную осторожность при работе с активами российского миллиардера.

Ранее сообщалось, что Вексельберг обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и рассказал о последствиях санкций для «Реновы». Бизнесмен заявил, что от него требуют внести гарантийное обязательство по взносам — более 800 млн долларов. Также он сообщил о резком подорожании кредитов и необходимости снизить долю в иностранных компаниях, что приведет к потере контрольных пакетов.

Под новые санкции США попали несколько десятков физических и юридических лиц из России. Ими стали чиновники, бизнесмены и их предприятия. Так, серьезные потери понес подконтрольный Олегу Дерипаске «Русал».

Семен Гринберг
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