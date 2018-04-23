14:25 23 апреля 2018 0

Экс-глава РУФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов нашел работу в структуре корпорации Вагита Алекперова (на фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-глава РУФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов получил пост в структуре руководства частного охранного агентства «Луком-А». Предприятие входит в холдинг нефтегазодобывающей корпорации ЛУКОЙЛ. О новом месте работы генерала Пятилетова сообщили «URA.RU» два источника в российских правоохранительных органах.

Один из собеседников агентства отмечает, что Вадим Пятилетов также рассматривал НОВАТЭК, однако принял решение в пользу компании Вагита Алекперова. «Пятилетов поддерживал добрые отношения с ЛУКОЙЛом еще и в период службы в „конторе“ (ФСБ РФ — прим. ред.). У него там знакомства на достаточно высоком уровне. Вполне логично, что теперь он ими воспользовался. Недавно он появлялся в ХМАО уже в новом статусе», — рассказывает один из собеседников агентства.

«Луком-А» курирует вопросы безопасности на объектах нефтедобычи, переработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов материнской компании. Оба предприятия зарегистрированы по одному адресу (Москва, Сретенский бульвар, 11). Начиная с 1990-х годов, агентством руководят боевые офицеры спецподразделения КГБ «Вымпел», оставившие военную службу. Сотрудники имеют лицензию на огнестрельное оружие, в том числе и автоматическое. Фактически «Луком-А» можно считать небольшой корпоративной армией.

Вадим Пятилетов (в центре), по оценкам коллег, наладил хорошие отношения с ЛУКОЙЛом еще в период службы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В управлении по работе с персоналом «Луком-А» информацию о переходе в компанию Вадима Пятилетова по телефону не подтвердили, предложив направить информационный запрос. Там также отметили, что охранное агентство обладает сложной структурой управления и связаться с менеджментом напрямую невозможно. В пресс-службе компании ЛУКОЙЛ на звонки «URA.RU» не ответили.

Также удалось выяснить судьбу первого заместителя Вадима Пятилетова на посту главы тюменского управления ФСБ Алексея Ковыршина. Сейчас «чекист» занимает пост заместителя гендиректора ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ». Уже работая на новом месте, Ковыршин получил звание генерал-лейтенанта. Информация об экс-главе областного подразделения службы опубликована на официальном сайте унитарного предприятия.

Алексей Ковыршин стал генералом. Но уже охранного подразделения Минтранса Фото: ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ»

Кадровая зачистка в РУФСБ по Тюменской области началась в 2017 году, после громкой истории о банде киллеров, орудовавшей на территории региона. Группировка, состоящая из действующих сотрудников органов госбезопасности, наводила страх на предпринимателей области как минимум восемь лет, убивая бизнесменов и похищая принадлежащие им ценности. Помимо высшего руководства управления, свои посты покинул и ряд сотрудников среднего звена. В частности, куратор службы в ХМАО Максим Баранов и пресс-секретарь ведомства Вячеслав Соломатин. Место руководителя управления в Тюменской области, в ведение которого входят и автономные округа, сейчас занимает выходец с Дальнего Востока Игорь Кочнев.