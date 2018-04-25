{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
08:12  25 апреля 2018 0

Егор Крид посвятил песню уральской модели, которую выгнал с шоу. ВИДЕО

«Холостяк» объяснил свое эмоциональное решение песнейФото: страница Егора Крида в Instagram

Егор Крид посвятил песню участнице 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарье Клюкиной. До этого он выгнал екатеринбургскую модель и актрису со съемок, уличив во лжи, но в последний момент вернул девушку из аэропорта.

«После этой серии, я написал трек, где в припеве 1-я строчка — „Скажи мне сколько стоит твоё слово?“ В итоге потом в LA мы вместе с L’One его записали, но сейчас не об этом. Все вы знаете, что я „не очень“ люблю курящих девушек, и все вы знаете, что я ненавижу, когда мне лгут. …Когда я узнал, что у Даши, к которой я трепетно отношусь, ь есть вредная привычка, я попросил дать мне словo, что она от неё избавится. Даша пообещала больше этого не делать. Поверьте, для меня это очень много значило, и я обрадовался», — напомнил артист предысторию инцидента в Instagram.

Однако после этого Крид застал уралочку в гостиничном номере с сигаретой и выставил ее из проекта, несмотря на новые обещания. Завершилась история неожиданно: Крид на своей машине догнал девушку, которая собиралась садиться на самолет, и привез ее из аэропорта обратно. «Я поехал не потому, что я передумал или почувствовал, что поступил неправильно. Нет. Когда я пересадил её в свою машину, я просто хотел расставить все точки. Чтобы было честно», — объяснил он.

Как сообщало «URA.RU», модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина стала героиней клипа звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова. Ролик был снят как раз на песню «Вредная привычка».

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров