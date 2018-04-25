08:12 25 апреля 2018 0

«Холостяк» объяснил свое эмоциональное решение песней Фото: страница Егора Крида в Instagram

Егор Крид посвятил песню участнице 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарье Клюкиной. До этого он выгнал екатеринбургскую модель и актрису со съемок, уличив во лжи, но в последний момент вернул девушку из аэропорта.

«После этой серии, я написал трек, где в припеве 1-я строчка — „Скажи мне сколько стоит твоё слово?“ В итоге потом в LA мы вместе с L’One его записали, но сейчас не об этом. Все вы знаете, что я „не очень“ люблю курящих девушек, и все вы знаете, что я ненавижу, когда мне лгут. …Когда я узнал, что у Даши, к которой я трепетно отношусь, ь есть вредная привычка, я попросил дать мне словo, что она от неё избавится. Даша пообещала больше этого не делать. Поверьте, для меня это очень много значило, и я обрадовался», — напомнил артист предысторию инцидента в Instagram.

Однако после этого Крид застал уралочку в гостиничном номере с сигаретой и выставил ее из проекта, несмотря на новые обещания. Завершилась история неожиданно: Крид на своей машине догнал девушку, которая собиралась садиться на самолет, и привез ее из аэропорта обратно. «Я поехал не потому, что я передумал или почувствовал, что поступил неправильно. Нет. Когда я пересадил её в свою машину, я просто хотел расставить все точки. Чтобы было честно», — объяснил он.

Как сообщало «URA.RU», модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина стала героиней клипа звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова. Ролик был снят как раз на песню «Вредная привычка».