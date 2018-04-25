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Главные новости Курганской области
16:27  25 апреля 2018 1

Курганцев оставят без тепла из-за долгов госпредприятия

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Должнику в любой момент могут перекрыть газФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за долгов ГУП «Лен Зауралья» курганцы могут остаться без тепла. Кредиторы возобновляют дело о банкротстве госпредприятия, которое отапливает девять многоквартирных домов в поселке Рябково, а также ряд других объектов, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Курган».

«Лен Зауралья» завершает отопительный сезон годов с долгами за поставленный природный газ в размере 23,5 млн руб. Годом ранее, по данным ООО «Газпром межрегионгаз Курган», долги предприятия составляли 11,8 млн рублей. Денежные средства, поступавшие в течение года ГУП «Лен Зауралья» от населения и бюджетных организаций в счет оплаты теплоснабжения, поставщику газа не приходят, подчеркивают в ООО «Газпром межрегионгаз Курган».

По мнению газовиков, ситуация усугубляется из-за бездействия мэрии, поскольку еще в 2016 году ставился вопрос о подключении проблемных зданий к более надежному поставщику. «Проблема требует кардинального решения и комплексных мер в самое ближайшее время, потому что ситуация с ГУП „Лен Зауралье“, предоставляющего услуги курганцам, создает угрозу качественному и бесперебойному газоснабжению котельной должника», — подчеркивают в ООО «Газпром межрегионгаз Курган». Здесь напоминают, что подобные примеры имеются: несколько лет назад произошло переподключение жилых домов от предприятия-должника — производственного кооператива «ДРСУ №3» — к иному источнику теплоснабжения, в прошлом году от ООО «Наследие» дома переподключили к центральному отоплению.

Татьяна Жаткина
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