Курганцев оставят без тепла из-за долгов госпредприятия

Из-за долгов ГУП «Лен Зауралья» курганцы могут остаться без тепла. Кредиторы возобновляют дело о банкротстве госпредприятия, которое отапливает девять многоквартирных домов в поселке Рябково, а также ряд других объектов, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Курган».
«Лен Зауралья» завершает отопительный сезон годов с долгами за поставленный природный газ в размере 23,5 млн руб. Годом ранее, по данным ООО «Газпром межрегионгаз Курган», долги предприятия составляли 11,8 млн рублей. Денежные средства, поступавшие в течение года ГУП «Лен Зауралья» от населения и бюджетных организаций в счет оплаты теплоснабжения, поставщику газа не приходят, подчеркивают в ООО «Газпром межрегионгаз Курган».
По мнению газовиков, ситуация усугубляется из-за бездействия мэрии, поскольку еще в 2016 году ставился вопрос о подключении проблемных зданий к более надежному поставщику. «Проблема требует кардинального решения и комплексных мер в самое ближайшее время, потому что ситуация с ГУП „Лен Зауралье“, предоставляющего услуги курганцам, создает угрозу качественному и бесперебойному газоснабжению котельной должника», — подчеркивают в ООО «Газпром межрегионгаз Курган». Здесь напоминают, что подобные примеры имеются: несколько лет назад произошло переподключение жилых домов от предприятия-должника — производственного кооператива «ДРСУ №3» — к иному источнику теплоснабжения, в прошлом году от ООО «Наследие» дома переподключили к центральному отоплению.