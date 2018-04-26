{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
Главные новости 
11:25  26 апреля 2018 1

Объем проблемных кредитов банка экс-сенатора Ямала увеличился втрое

Отделение
Банк до сих пор испытывает сложностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
все новости сюжета

Доля просрочки в корпоративном кредитном портфеле «Промсвязьбанка» (ПСБ) выросла в три раза с начала санации. В банке это объясняют прекращением поддержки займов, выданных компаниям, связанным с бывшими владельцами банка — братьями Ананьевыми.

С января по апрель 2018 года уровень просроченной задолженности в корпоративном портфеле ПСБ вырос с 15,4% до 28%. Объем плохих долгов компаниям в банке составил 157 млрд рублей, посчитали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». «Рост проблемной задолженности в основном связан с кредитами, выданными компаниям, связанным с прежними собственниками банка. После того как банк перестал их искусственно поддерживать, постоянно выдавая новые кредиты на погашение старых и процентов по ним, эти компании перестали обслуживать свой долг», — объяснили РБК в пресс-службе «Промсвязьбанка».

15 декабря 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в банк экс-сенатора Ямала Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Было объявлено о санации учреждения. По слухам, накануне братья вывезли из «Промсвязьбанка» на тележках 4,5 млрд рублей.

Что касается «Промсвязьбанка», в апреле он перешел к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Оно выкупило допэмиссию банка, заплатив 113,4 млрд рублей. Сейчас идут разговоры о «вливании» в кредитное учреждение еще 130 млрд рублей в виде федерального займа.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров