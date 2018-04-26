Объем проблемных кредитов банка экс-сенатора Ямала увеличился втрое

Доля просрочки в корпоративном кредитном портфеле «Промсвязьбанка» (ПСБ) выросла в три раза с начала санации. В банке это объясняют прекращением поддержки займов, выданных компаниям, связанным с бывшими владельцами банка — братьями Ананьевыми.
С января по апрель 2018 года уровень просроченной задолженности в корпоративном портфеле ПСБ вырос с 15,4% до 28%. Объем плохих долгов компаниям в банке составил 157 млрд рублей, посчитали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». «Рост проблемной задолженности в основном связан с кредитами, выданными компаниям, связанным с прежними собственниками банка. После того как банк перестал их искусственно поддерживать, постоянно выдавая новые кредиты на погашение старых и процентов по ним, эти компании перестали обслуживать свой долг», — объяснили РБК в пресс-службе «Промсвязьбанка».
15 декабря 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в банк экс-сенатора Ямала Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Было объявлено о санации учреждения. По слухам, накануне братья вывезли из «Промсвязьбанка» на тележках 4,5 млрд рублей.
Что касается «Промсвязьбанка», в апреле он перешел к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Оно выкупило допэмиссию банка, заплатив 113,4 млрд рублей. Сейчас идут разговоры о «вливании» в кредитное учреждение еще 130 млрд рублей в виде федерального займа.