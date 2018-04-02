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02 апреля 2018
21:51  02 апреля 2018 1

Центробанк вольет в банк экс-сенатора Ямала 130 миллиардов

Отделение
Докапитализировать банк планируется облигациями федерального займаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Центробанк планирует докапитализировать Промсвязьбанк (бывшие владельцы — Алексей и Дмитрий Ананьевы, последний — экс-сенатор от Ямала) на 130 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«В настоящее время на докапитализацию Промсвязьбанка понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы предполагаем дополнительную докапитализацию еще на 130 млрд рублей», — цитирует Поздышева RNS. Отмечается, что средства перейдут на баланс банка в виде облигаций федерального займа (ОФЗ), которые ЦБ планирует выкупить с балансов санируемых банков. «Тех самых ОФЗ, которыми эти банки были докапитализированы. Эти ОФЗ в силу принятого закона будут внесены в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, и Агентство этими же ОФЗ докапитализирует Промсвязьбанк», — пояснил зампред Банка России.

На прошлой неделе бывший актив братьев Ананьевых, который с декабря санируется силами ЦБ, перешел к Агентству по страхованию вкладов. Оно выкупило допэмиссию Промсвязьбанка, заплатив 113,4 млрд рублей в виде ОФЗ. Общая сумма средств, направленных ЦБ на докапитализацию санируемых банковских групп, составляет в настоящий момент уже 626 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ананьевы вывели из Промсвязьбанка валюту, эквивалентную 4,5 млрд рублей. Считается, что часть средств предприниматели перевели в другую структуру — в банк «Возрождение».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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