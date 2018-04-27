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24 апреля 2018
15:09  27 апреля 2018 0

Террористам, задержанным ФСБ на Ямале, вынесли приговор

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., закон, криминал, уголовное
Приговор суда вступил в законную силуФото: Pixabay

Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области пресекло преступную деятельность террористов в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Злоумышленники были задержаны в марте 2017 года. Спустя год суд вынес им приговор, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Граждане РФ Гаджимурад Магомедов и Илтифат Ахмедов состояли в законспирированной ячейке запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Согласно материалам следствия, они собирали деньги на финансирование терроризма, планировали теракты и выезд в Сирию, чтобы воевать на стороне незаконных вооруженных формирований.

Лидером и вербовщиком являлся Магомедов. Под его влиянием в Сирию выехал житель Муравленко. В марте этого года Магомедов и Ахмедов приговорены к трем с половиной и пяти годам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сотрудники ФСБ в прошлом году помешали ямальцам примкнуть к ИГИЛ. Жители Муравленко и Нового Уренгоя собирались воевать в Сирии за запрещенную в России террористическую организацию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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