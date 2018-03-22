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22 марта 2018
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Главные новости Ямала
18:02  22 марта 2018 0

Полицейские и ФСБ помешали ямальцам примкнуть к ИГИЛ

Генерал-майор Александр Удовиченко, начальник УМВД РФ по ЯНАО, выступил с итоговым отчетом перед ямальскими депутатамиФото: сайт ЗакСо ЯНАО

В прошлом году полицейские Ямала вместе с ФСБ помешали двоим местным жителям уехать в Сирию. Жители Муравленко и Нового Уренгоя собирались воевать за ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Кроме них были арестованы вербовщики террористов. Об этом сегодня, 22 марта, законодателям ЯНАО рассказал начальник Управления МВД России по ЯНАО Александр Удовиченко.

Из доклада об итогах деятельности УМВД по ЯНАО за 2017 год также стало известно, что полицейские пресекли 34 административных правонарушения экстремистской направленности и завели три уголовных дела в связи с участием жителей округа в незаконных вооруженных формированиях.

Начальник полицейского главка рассказал законодателям об общем росте преступлений в регионе на пять с небольшим процентов. Согласно соцопросу, только 59% жителей округа доверяют правоохранителям Ямала.

Кроме этого, в ЯНАО зафиксирован рост телефонного мошенничества и хищений через Интернет, а также сбыта наркотиков. Убийства и покушения, грабежи и разбои, в том числе с использованием оружия, сократились по округу в полтора раза к показателям 2016 года. Во столько же сократилось количество преступлений, совершенных подростками. В четыре раза сократилось число тяжких преступлений среди несовершеннолетних.

При этом увеличилось количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В прошлом году оперативниками арестовано 59 человек, занимающихся организацией сбыта через онлайн-площадки. Роскомнадзор заблокировал 244 сайта по инициативе полиции Ямала. Раскрыты три ОПГ, в том числе одна этническая, наладившие продажи синтетических наркотиков в крупных муниципалитетах округа — Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой и Надым.

Прошлый год стал урожайным для подразделений УМВД по ЯНАО на выявление преступлений коррупционной деятельности. Выявлено 45 преступных фактов коррупции, почти все — в крупном и особо крупном размерах. По этому показателю ЯНАО занимает третье место в УрФО и 39 место среди всех субъектов России.

Сергей Мороз
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