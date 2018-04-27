Третий месяц весны не будет значительно отличаться от двух предыдущих: май в Зауралье ожидается холодным. Среднемесячная температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а количество осадков — в пределах нормы. Такой прогноз опубликовал «народный синоптик» Илья Винштейн.
По данным метеоролога-любителя, в ближайшие два дня в Кургане потеплеет, в воскресенье температура воздуха поднимется до 18-20 градусов, что превышает норму на 6 градусов. При этом усилится ветер, порывы которого смогут достигать 20-22 метров в секунду. С понедельника в Зауралье начнет холодать, пройдут небольшие осадки. Самые холодные дни ожидаются с 4 по 6 мая, когда ночные температуры могут опуститься ниже нуля. Более подробный и окончательный прогноз на месяц Винштейн обещает опубликовать 30 апреля.
Официальный прогноз на ближайшие дни, размещенный на сайте Курганского ЦГМС, практически не отличается от прогноза «народного синоптика». Гидрометцентр обещает Зауралью на субботу и воскресенье небольшие дожди, дневную температуру до 19 градусов, ветер с порывами до 16 м/с в субботу и до 20 м/с в воскресенье. С понедельника синоптики ожидают похолодание. Официальный прогноз на май пока не опубликован.
Большинство интернет-сервисов также предсказывают относительно холодный май. Дневные температуры практически весь месяц не будут превышать 20 градусов. Солнечных дней по их прогнозам практически не будет.