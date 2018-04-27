23:56 27 апреля 2018 1

ТРЦ «Русь» был открыт менее двух лет назад Фото: Яндекс.Карты

Городской суд Ноябрьска отказал в рассмотрении ходатайства собственников закрытого судебными приставами детского торгово-развлекательного центра «Русь». Собственники здания обвинили в предвзятом отношении к ним суд, прокуратуру и МЧС. Как заявил агентству совладелец ТРЦ Александр Задорожный: «Почему-то прокуратура и МЧС решили, что они выше законов Российской федерации».

ТРЦ «Русь», где расположены магазины детских товаров и развлекательный центр «Чердак», был опечатан судебными приставами 17 апреля в качестве обеспечительной меры до решения суда по требованию прокуратуры. Собственники здания уверены, что они ничего не нарушили и все противопожарные требования соблюдены. Чтобы оспорить меру пресечения, они обратились в суд, где представили экспертное заключение ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория“ по ЯНАО». Судэксперты подтвердили, что расчеты пожарных рисков сделаны верно и соответствуют требованиям.

Согласно выводам судэкспертов все расчеты по пожарной безопасности сделаны правильно и соответствуют требованиям ФЗ РФ Фото: скан заключения судэкспертов

Эксперт в области пожарной безопасности, директор АНО ДПО «Академия Безопасности «Аксиома» Алексей Олюнин пояснил «URA.RU» существующие требования. Современное российское законодательство по требованиям пожарной безопасности предполагает два варианта. Первый — это полное соответствие всем нормам пожарной безопасности, включая наличие автоматической системы пожаротушения. По второму, здание считается безопасным при наличии произведенных лицензированными организациями расчетов пожарных рисков. Этот вариант предполагает некоторые отклонения от нормы, но величина пожарных рисков не может превышать минимально допустимые требования.

Как сообщил «URA.RU» один из собственников здания, Александр Задорожный, перед открытием ТРЦ в 2016 году ими был сделан расчет пожарных рисков, который они надлежащим образом зарегистрировали в госпожнадзоре. «Полтора года назад у МЧС никаких вопросов не возникло. Сейчас же у нас есть большие сомнения в непредвзятости сотрудников прокуратуры и представителей МЧС по поводу решения закрыть именно нас», — говорит предприниматель и уточняет:

«В Ноябрьске есть аналогичные центры, с такой же этажностью и таким же расположением детских игровых зон, у которых отсутствуют и система автоматического пожаротушения и расчет пожарных рисков, тем не менее они эксплуатируются и к ним у надзорников нет никаких претензий».

Тем не менее, на закрытии ТРЦ «Русь», главный государственный инспектор по пожарному надзору Ноябрьска Андрей Семенов рассказывал журналистам, что главное нарушение пожарной безопасности в центре это отсутствие автоматической системы пожаротушения. Тогда же, в беседе с «URA.RU» госинспектор уточнил, что подобные нарушения есть почти во всех торговых центрах города.

Комментарий в прокуратуре Ноябрьска получить не удалось, но по заявлениям окружного ведомства, надзорники отправили в суды муниципалитетов ЯНАО еще семь исковых требований о закрытии торгово-развлекательных центров. Накануне Ноябрьский городской суд разрешил эксплуатацию закрытого 10 апреля по требованию прокуратуры батутного центра Mad Monkey.

Инициированные Прокуратурой РФ проверки торгово-развлекательных центров прошли по всей России после страшной трагедии в Кемерове. Во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек.