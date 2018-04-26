На Ямале прокуратура потребовала закрыть семь ТРЦ, где может повториться трагедия «Зимней вишни»

В ЯНАО требуют запретить эксплуатацию семи торгово-развлекательных центров. Заведения не прошли проверку пожарных инспекторов, сообщили «URA.RU» в прокуратуре округа.
В надзорном ведомстве подвели итоги тотальных проверок торговых комплексов, развлекательных центров, объектов культуры и спорта, а также других мест массового пребывания ямальцев. Прокурорские работники вместе с сотрудниками МЧС выявили более 600 нарушений требований пожарной безопасности, возбудили 196 дел об административных правонарушениях. «Установлены факты отсутствия либо неисправного состояния первичных средств пожаротушения, неисправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, загромождения эвакуационных выходов, складирования горючих материалов на путях эвакуации», — отметили в ведомстве.
В суды направлены исковые заявления о запрете эксплуатации семи объектов. «На них при возникновении пожара имеется опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан», — пояснили в прокуратуре.
Злостным нарушителем оказался батутный парк в Ноябрьске — там был был всего один эвакуационный выход, отделанный горючими материалами, а пожарная сигнализация не работала. Заведение суд постановил закрыть до устранения нарушений. Из-за многочисленных нарушений также приостановлена деятельность ноябрьского торгового центра «Русь», в котором располагался детский развлекательный комплекс «Чердак». Как ранее писало «URA.RU», ТЦ «Русь» уже закрывался с 23 марта из-за нарушений требований пожарной безопасности.
Массовые проверки торгово-развлекательных центров по всей стране начались после страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», случившегося 25 марта. Заживо в четырехэтажном здании сгорели 60 человек.