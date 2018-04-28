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Главные новости Тюменской области
10:12  28 апреля 2018 1

Поклонники оценили декольте звезды «Дома-2» Элины Камирен. «Кто дизайнер и хирург?» ФОТО

Тюменка призналась, что не любит вызывающую одежду@kamirenworld, Instagram

Экс-участница «Дома-2» и уроженка Тюмени Элина Камирен порадовала своих поклонников новым образом. Фотографию она опубликовала на своей личной странице в Instagram. Девушка продемонстрировала глубокое декольте с открытыми плечами.

В подписи к фотографиям тюменка призналась, что не часто носит наряды с декольте, исключением являются костюмы для съемок. Однако Камирен указала: «несколько нарядов есть, что не смогла устоять… все спросили, кто дизайнер и хирург. Ждите больше фото в платьях этого бренда». В комментариях к записи пользователи Сети положительно оценили новый образ экс-участницы «Дома-2»: «Вот вроде все модные…, а вы, как всегда стильная, а это не многим дано! , Камерен выглядит клево! А вот барышня рядом, как-то дешево и вульгарно! Ну вообще такую красотку невозможно испортить одеждой».

Ранее бывшая участница телепроекта «Дома-2» Элина Камирен заявила о планах начать свой бизнес по продаже недвижимости на курортах Краснодарского края. По ее словам, идею о создании риелторской компании ей подсказали подписчики в Instagram. Для своей аудитории девушка пообещала эксклюзивные цены от застройщиков и владельцев, а после завершения сделок — совместное распитие шампанского.

Иван Шестак
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