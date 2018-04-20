Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен планирует начать свой бизнес по продаже недвижимости в курортных городах Краснодарского края. По словам уроженки Тюмени, идею создания риэлторской фирмы ей подсказали подписчики в Instagram.
«Мне много пишут с вопросами о недвижимости в Сочи, Адлере, Олимп парке, Роза Хутор. Я подумала и решила, что мы здесь с моей подругой будем заниматься недвижимостью вместе (любого уровня, на цвет и вкус)», — пишет модель на своей странице в Instagram. Своей аудитории Камирен обещает эксклюзивные цены от застройщиков и владельцев, а после завершения сделок — совместное распитие шампанского.
Предложение Камирен было воспринято поклонниками с большим энтузиазмом. Среди сотен пользователей, оставивших комментарии, нашлись и те, кто уже готов воспользоваться предложением экс-звезды «Дома-2».
Ранее Камирен, находясь на отдыхе в США, рассказала подписчикам о «мужской порке», узаконенной в Калифорнии. Часть пользователей обвинили модель во лжи, отметив, что такого закона не существует.