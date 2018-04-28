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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:14  28 апреля 2018 0

МЧС усилило группировку на водоеме, откуда вещал «плохой спасатель». «Шесть рыбаков спасли, двое утонули». ВИДЕО

Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, водолаз, спасатель, мчс, швец иван
Самого Никитина отправили на паводок в КурганФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Белоярском водохранилище, где дежурил уральский спасатель Роман Никитин (запустивший канал «Плохой спасатель» на YouTube), усилена группировка МЧС. Об этом «URA.RU» сообщили в Государственной инспекции по маломерным судам Свердловской области (входит в структуру подразделений свердловской МЧС). Это произошло после выхода первого ролика на канале «Плохой спасатель» о топливе, потраченном на учения, нехватке горючего на реальные выезды и о том, что Никитин дежурит на этом большом и опасном водоеме один.

«Группировка увеличена до девяти человек», — сообщила «URA.RU» Ирина Каменных, врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Свердловской области. Из них трое — спасатели из Уральского регионального поисково-спасательного отряда (УрРПСО), шесть — сотрудники службы спасения из города Заречный.

По словам Каменных, усиление произошло еще 15 марта — с начала сезона таяния льдов. Вся группировка несет дежурство на судне МЧС «Пиранья». «У муниципальной службы спасения есть судно на воздушной подушке, но оно сейчас на ремонте, поэтому мы им «подставили плечо», — рассказала Ирина Александровна.

То самое видео, из-за которого Романа Никитина отправили в командировку, а пост на Белоярске усилили

По ее словам, пост будет стоять до окончательного разрушения льда на водохранилище: «Белоярка» по-прежнему остается одним из самых опасных для рыбаков водоемов. «На Белоярском атомной станции недавно запустили реактор, и там идет слив теплой воды, — рассказывает начальник отдела свердловского ГУ МЧС. — Рыбак может зайти после ночи на лед, а днем оказаться в воде. Вчера шесть рыбаков сидели на льду — наши спасатели вышли на лед, объяснили им все риски — они поняли и ушли со льда».

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Стало известно и о судьбе самого сотрудника УрРПСО Романа Никитина, которого накануне сняли с дежурства на Белоярском водохранилище. «Его перевели на тот участок, где он сейчас нужнее», — сообщила Каменных. По данным «URA.RU», Никитин командирован в Курганскую область, где уже начался паводок.

Что касается Среднего Урала, то здесь все усилия МЧС на водоемах направлены на предупреждение аварийных ситуаций с рыбаками, которые смертельно рискуют, выходя на тонкий лед. Статистика по этому направлению работы — обнадеживающая. «Если в том году на такую же дату уже было четверо погибших, в этом — двое (в Новой Ляле и Нижнем Тагиле), — рассказала Ирина Каменных. — Год назад произошел отрыв четырех льдин и людьми, 178 рыбаков были спасены — в этом году мы не допускаем случаев отрыва льдин с людьми и выводим рыбаков из рисковой зоны».

Как спасают рыбаков со льдин — ВИДЕО учений свердловского ГУ МЧС на Белоярском водохранилище

Андрей Гусельников
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