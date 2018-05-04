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Главные новости Ямала
11:52  04 мая 2018 3

Ямальцам запретили ходить в лес на шашлыки. Нарушителей накажут большими штрафами

Сплав для школьников по реке Тром-Аган. Сургут , костер, туризм, котелок, огонь
За разведение костров в лесах Ямала будут штрафоватьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Ямала напомнили жителям, что разводить костры и жарить шашлыки в лесу запрещено. Региональный департамент природно-ресурсного регулирования уже разработал маршруты патрулирования лесной зоны. Пойманных нарушителей правил пожарной безопасности будут наказывать крупными штрафами.

В пресс-службе правительства отмечают, что подобные меры связаны со сложной ситуацией с природными пожарами. Уже несколько лет подряд летом регион оказывается одним из самых полыхающих в стране. Ямалу приходится прибегать к помощи спасателей и пожарной авиации из других регионов.

Размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности существенные. Для граждан наказание может достигать до трех тысяч рублей за простой костер. Для юрлиц наказание возрастает до 200 тысяч. Если при этом костер станет причиной пожара в лесу, то размеры штрафов вырастают в разы и могут достигать 5 тысяч рублей для физлиц и миллиона — для организаций.

В 2017 году за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 104 нарушителя. Штрафов было наложено на общую сумму более 15,4 млн рублей.

Вячеслав Егоров
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