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25 марта 2018
21:02  25 марта 2018 0

Летом Россию охватят лесные пожары. В зону риска попал и Урал

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, экология, пламя, дым в лесу, лесные пожары, огонь, пожар, тушение пожара, пожарник, пожарный, природа
Задымление опасно для людей и экологииФото: depositphotos.com © URA.RU

Лесные пожары могут стать серьезной угрозой для Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Задымление от пожаров может опасно как для населения, так и экологии.

Лесные пожары угрожают почти 60% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра «Антистихия». «В период прохождения летних максимумов горимости (июль—август) существует риск ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского федерального округа», — приводит агентство сообщение центра. Пожары могут перекидываться на строения, такая опасность актуальна для 12 субъектов Федерации.

Как ранее писало «URA.RU», количество техногенных катастроф в России будет увеличиваться в среднем на 15-16 случаев ежегодно, такой вывод сделали синоптики, проанализировав изменения климата за 25 лет.

Виктор Жуков
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