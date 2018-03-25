Лесные пожары могут стать серьезной угрозой для Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Задымление от пожаров может опасно как для населения, так и экологии.
Лесные пожары угрожают почти 60% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра «Антистихия». «В период прохождения летних максимумов горимости (июль—август) существует риск ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского федерального округа», — приводит агентство сообщение центра. Пожары могут перекидываться на строения, такая опасность актуальна для 12 субъектов Федерации.
Как ранее писало «URA.RU», количество техногенных катастроф в России будет увеличиваться в среднем на 15-16 случаев ежегодно, такой вывод сделали синоптики, проанализировав изменения климата за 25 лет.