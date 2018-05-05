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10:49  05 мая 2018 0

«Ямал СПГ» отчитался о многомиллиардных убытках

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Предприятие оценило свои убытки в 68 миллиардов рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ямал СПГ» отчитался о своем финансовом положении за 2017-й год. Выяснилось, что чистый убыток предприятия превысил 68 миллиардов рублей, тогда как в 2016 году проект принес 136,2 миллиарда чистой прибыли.

Выручка «Ямал СПГ» в 2017 году увеличилась на 3 миллиарда, достигнув показателя в 13,7 миллиарда рублей. Валовая прибыль сохранилась на прежнем уровне, а прибыль от продаж снизилась до 1,3 миллиарда рублей. По итогам прошлого года также выросла кредиторская задолженность, достигнув показателя в 43 миллиарда рублей, сообщает neftegas.info.

Как ранее сообщало «URA.RU», в первом квартале 2018 года «Ямал СПГ» отгрузил свыше 1,2 миллиона тонн сжиженного природного газа на экспорт. Мощность первой очереди составляет 5,5 млн тонн СПГ в год. Вторая очередь планируется к запуску в начале осени этого года. Третья — в начале 2019 года.

Виктор Жуков
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