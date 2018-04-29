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29 апреля 2018
Главные новости 
19:30  29 апреля 2018 0

Стало известно о датах запуска второй и третьей линии завода «Ямал СПГ»

Комиссия ЦИК в Сабетте, ямал спг, производственный корпус
Фактическая мощность завода будет выше проектнойФото: Андрей Гусельников © URA.RU

На Ямале «НОВАТЭК» планирует осенью запустить вторую технологическую линию проекта «Ямал СПГ», а третью — в конце текущего года. Об этом сообщил глава газодобывающей компании Леонид Михельсон после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Вторая линия уже находится в пусконаладочных работах, и мы планируем ее запуск где-то в сентябре», — цитирует RT Михельсона. По его словам, третья линия будет запущена в декабре 2018 — январе 2019 года. «Пусконаладочные работы начнутся в конце года», — уточнил бизнесмен.

Михельсон добавил, что общая производительность завода по факту превысит проектную, но точную цифру он не назвал. «Только с уверенностью могу сказать, что те 5,5 млн тонн проектных — они будут выше. Опыт эксплуатации в зимний период показал более высокое значение. Сейчас посмотрим, как она будет работать при положительных температурах», — отметил глава «НОВАТЭКа».

Ранее сообщалось, что Леонид Михельсон 9 апреля, когда произошел резкий обвал рубля, купил акции «НОВАТЭКа» на два млн долларов. Председатель правления компании таким образом докапитализировал группу. Причиной обвала рубля стал ввод новых антироссийских санкций.

Иван Шестак
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