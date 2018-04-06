19:18 06 апреля 2018 0

Завод «Ямал СПГ» начинает поставлять газ на азиатские рынки Фото: Андрей Гусельников

С 1 апреля ямальский завод по производству сжиженного природного газа начал поставлять свою продукцию по долгосрочным контрактам. Об этом заявил председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Ранее, с декабря прошлого года, завод «Ямал СПГ», контролируемый «НОВАТЭКом», продавал газ на спотовом рынке. Так, ямальский газ оказался не только в Европе, но и в США, и Индии. Этому способствовали холодная зима и техногенные аварии в Европе. Даже Великобритания вынуждена была закупить российский СПГ через посредников.

Попадание ямальского газа на Европейский рынок в виде СПГ, доставляемого танкерами, смутил некоторых аналитиков отраслевого рынка. Стала популярной теория конкуренции российского трубного и сжиженного газа. Но, как пояснил в беседе с «URA.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, поставки газа в виде СПГ с Ямала настолько незначительны, что «это не просто капля в море трубного газа, а капелька, незаметная в масштабах поставок посредством газотранспортных систем». Эксперт подчеркнул, что этой холодной зимой «Газпром» подтвердил свое звание монополиста рынка, установив новые рекорды по поставкам российского газа в Европу.

Тем не менее журналисты задали вопрос главе НОВАТЭК, о возможном пересечении интересов монополии и независимого производителя газа. На что Леонид Михельсон вынужден был ответить:

«Я всеми руками „за“, чтобы не было пересечения российского сжиженного и трубного газа на одних рынках, мы в этом заинтересованы».

В беседе с журналистами, которую приводит «Интерфакс», Леонид Михельсон отказался называть конкретных покупателей по долгосрочным контрактам, но известно, что это партнеры из Юго-Восточной Азии. Пресс-служба НОВАТЭК сегодня недоступна для комментариев. Как сообщалось ранее, около 98% всего планируемого объема выпуска СПГ ямальским заводом законтрактовано. Покупателями выступают сбытовые компании акционеров ОАО «Ямал СПГ» — НОВАТЭКа, французской Total, китайской CNPC, а также малайзийского нефтяного гиганта Petronas.

Как сообщало ранее наше агентство, за первый квартал этого года «Ямал СПГ» отгрузил более 1,2 млн тонн сжиженного природного газа на экспорт. Пока завод работает не в полную силу. Мощность первой очереди составляет 5,5 млн тонн СПГ в год. Вторая очередь планируется к запуску в начале осени этого года. Третья — в конце 2019 года. Всего планируемая мощность завода на полуострове Ямал составит не менее 16,5 млн тонн СПГ в год.