В банке экс-сенатора Ямала придумали, как избежать санкций США

08:34 07 мая 2018 0

Чьи имена в правлении банка будут засекречены определит правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Промсвязьбанк», принадлежащий экс-сенатору Ямала Дмитрию Ананьеву и его брату Алексею, может засекретить состав правления. Это поможет оградить руководство учреждения, которое станет главным банком российского оборонного сектора, от международных санкций. Законодательная основа для такого действия уже имеется, однако кто именно получит государственную защиту, определит правительство.

Центробанк РФ разработал ряд мер, которые направлены на засекречивание информации о лицах, попавших под санкции и связанных с гособоронзаказом. В частности, один из проектов разрешает не оглашать акционеров, входящих в санкционные списки. При этом в конце 2017 года в закон «О банках и банковской деятельности» внесли поправки, согласно которым правительство может «определить случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации», пишет «Коммерсант».

Партнер FMG Group Николай Коленчук предполагает, что этими поправками может воспользоваться «Промсвязьбанк», чтобы засекретить членов правления. «Для этого нужно убедить кабинет министров издать постановление, включающее банк в перечень лиц, не раскрывающих сведения о правлении, и определить случаи, при которых такое раскрытие не осуществляется», — цитирует издание Коленчука. Он также добавляет, что такая информация может быть доступна, например, только Центробанкам России и Ирана.

В настоящее время кредитные учреждения должны раскрывать информацию о топ-менеджерах и конечных собственниках. В случае выпуска публичных бумаг в ежеквартальных отчетах указывается персональный состав правления. В настоящее время на сайте «Промсвязьбанка» указана временная администрация, возглавляемая Петром Фрадковым, экс-главой Российского экспортного центра (РЭЦ). В информации о правлении указана лишь квалификация и опыт председателя правления (им все еще числится Дмитрий Ананьев — экс-сенатор от Ямала), главного бухгалтера и его заместителей.

Напомним, основанный в 1995 году «Промсвязьбанк» принадлежит братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2017 года ЦБ РФ объявил об его санации. Позже стало известно, что учреждение станет опорным банком для обслуживания гособоронзаказа. После докапитализации его планируют передать Росимуществу.