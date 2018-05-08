19:37 08 мая 2018 0

Виновница торжества в момент икс Фото: YouTube, скриншот

Екатеринбургский музыкальный дуэт «Мы» и Red Pepper Production выпустили клип на песню дуэта, в котором сравнивают УГМК с девочкой, у которой все есть. В ролике она нажимает «красную кнопку», снося самый известный долгострой Екатеринбурга — телебашню.

Креативный директор Red Pepper Иван Соснин рассказал, что изначально возникла идея задокументировать снос башни, но при обсуждении возникали новые образы. Песня, по задумке Даниэля Шейка (автора песен группы), должна была стать «реквиемом телебашне». «Мы подумали снять историю о девочке, которой на день рождения дарят взрыв телебашни. Об обществе, у которого есть все. Когда не знаешь, что подарить человеку, у которого есть все. Такой обеспеченный известный человек. И ребенок — один из таких людей», — рассказал сценарист клипа.

В отличие от видеоряда, текст песни может показаться далеким от озвученной темы. «А то ли я не помню день / Сваи своего рождения (орфография и пунктуация согласно сайту gl5 — прим. ред.) / Папа, повреждены. И я как приведение. И я не помню ночь / А я вообще не просыпаюсь / А я надеюсь это сон / Ведь я так стараюсь / Пули догоняют стрелка», — поется в треке. В Red Pepper отметили, что песня была создана до этого, и Шейк посчитал, что она должна подойти.

Взрыв долгостроя, которому не находилось применения в реалиях 2018 года, был осуществлен в марте по заказу УГМК. Гендиректор компании Андрей Козицын рассказывал журналистам, что таким образом возвращает городу огромную заброшенную площадку в самом центре. Сейчас готовятся проекты многофункционального центра, который будет поставлен на месте башни: это может быть ледовая арена, которая трансформируется в концертный зал и обратно. Снос башни позволил вернуться к идее благоустройства набережной реки Исеть в этой части города.

«URA.RU» не смогло дозвониться до представителей компании, чтобы узнать, как они оценивают творчество своих земляков. Ранее группа «Мы» заявила, что прекращает существование. Поводом послужило жестокое убийство студентки ВШЭ в Москве. Девушку убил ее бывший молодой человек, с которым они проживали в одной квартире. Не выдержав расставания, он избавился от экс-возлюбленной и свел счеты с жизнью. Перед этим он опубликовал в социальной сети болезненное письмо с комментариями своих действий и процитировал строчку одной из песен группы. Спустя некоторое время музыканты продолжили творить в составе проекта.