«Огрызок» телебашни в Екатеринбурге снесли раньше срока. ФОТО. ВИДЕО

16:01 01 апреля 2018 0

Обломок обещали демонтировать в течение двух недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, 1 апреля, в центре Екатеринбурга снесли обломок недостроенной телебашни, оставшийся после взрыва объекта. На месте работал кран со специальными «ножницами», который обрушил «огрызок». От легендарного недостроя остались только бетонные осколки и пыль.

Информация о работах над обломком телебашни появилась в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». В социальных сетях мнения насчет окончательного демонтажа недостроя разделились. Кто-то посчитал информацию о сносе первоапрельской шуткой. Другие — выразили сожаление по этому поводу: «Покойся с миром», «Вечная память. Любим. Помним. Не забудем. Красавица.», — отметили пользователи. Некоторые ехидно написали, что те «кто сейчас ноет и скорбит по башне — будут восхищаться и радоваться ледовой новой арене».

Напомним, снос екатеринбургской недостроенной телебашни состоялся утром 24 марта. После взрывных работ осталось 25-30 метров здания. Представители УГМК обещали их демонтировать в течение ближайших двух недель, но справились раньше запланированного.