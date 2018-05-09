Собчак сравнили со «школьником из бундестага» за призыв «тихонько помолчать» в День Победы

17:46 09 мая 2018 0

Пост телеведущей о 9 мая оскорбил ее подписчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На известную телеведущую Ксению Собчак обрушился шквал критики после того, как она опубликовала в своем Instagram пост, посвященный 9 Мая. Подписчиков возмутили грамматические ошибки в ее тексте и неосторожные формулировки.

«Поздравляю вас с Великим Днем Памяти! На мой взгляд, побед в войнах не бывает без горечи трагедии, бывают только жертвы для всех… И всегда с обеих сторон. Война — всегда горе», — пишет она. Далее Собчак напомнила, что «мы, русские», прогнали фашистов, и призвала читателей не забывать о горе, которое несет с собой война, не «бряцать оружием», а тихо вспомнить «великий подвиг и великую трагедию».

Пост телеведущей разозлил ее подписчиков, которые в первую очередь обратили внимание на грамматические ошибки, предположив, что текст «писался на коленке». Кроме того, читателей возмутил сам посыл телеведущей. Собчак обвинили в «некорректности», а также «незнании истории». «Моя бабушка воевала! И всегда радовалась в День Победы! Ветераны, которые живы сейчас радуются, а Вы им помолчать тихонечко предлагаете?», «Что значит не бряцать? Парад Победы для вас бряцать? Тихо вспоминать это как, дома под одеялом? День Памяти 22 июня, а сегодня День Великой Победы!», «В Советском Союзе жили много национальностей и все как один защищали Родину!», «А америкосы до сих пор с помпой празднуют День Независимости и победы в гражданской войне, но Ксению это не беспокоит», — написали пользователи соцсети.

Также подписчики сравнили Собчак с ямальским школьником, заступившимся за солдат Вермахта в бундестаге. «Не надо в день нашей Великой Победы вспоминать о жертвах с другой стороны! Вы выглядите, как тот школьник, выступивший у немцев», — говорится в одном из комментариев, опубликованных под постом телеведущей.

История со «школьником из бундестага» произошла в ноябре прошлого года. Старшеклассник из Нового Уренгоя, выступая в Германии, заявил, что могилы солдат Вермахта в России находятся в ужасном состоянии, а погибшие немцы на самом деле не хотели войны. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — заявил подросток немецким парламентариям.