17:06 10 мая 2018 3

Лидер ЛДПР встал на сторону избитого музыканта ФОТО: Пресс-служба ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал помочь музыканту Андрею Ширману (DJ Smash), которого в феврале жестоко избили в пермском ночном клубе. По мнению Жириновского, обидчики Ширмана находятся на свободе лишь благодаря своему высокому статусу.

«Встретился с музыкантом DJ Smash. Постараемся ему помочь в его сложной ситуации. В феврале он был сильно избит в Перми, но пока что обидчики, пользуясь своим статусом, ловко избегают наказания», — заявил Жириновский по итогу встречи.

Напомним, популярного диджея избили в пермском клубе «Дом культуры» в начале февраля. По словам Ширмана, бизнесмен Сергей Ванкевич и экс-депутат Александр Телепнев захотели сделать совместное фото с ним. Позже пьяный Ванкевич захотел сделать еще одно селфи, так как на предыдущем не полностью попал в кадр. При общении бизнесмен не удержался и упал. Телепнев решил, что товарищ оказался на полу из-за действий Ширмана. В результате конфликта диджею сломали челюсть в двух местах.

Телепнев свою вину категорически отрицает. Экс-депутат утверждает, что оказался на месте конфликта в тот момент, когда Ширман уже лежал на полу, а он, напротив, пытался помочь диджею подняться. 28 марта полиция задержала экс-депутата на 48 часов, но по решению суда его выпустили на свободу под залог в 200 тысяч рублей.