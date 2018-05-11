Стало известно, сколько Медведева будет платить за тренировки канадскому наставнику

00:29 11 мая 2018 0

Тренер Брайан Орсер будет брать с фигуристки почасовую оплату ФОТО: страница Евгении Медведевой в Instagram

Стали известны подробности о финансовой стороне сотрудничества между российской фигуристкой Евгенией Медведевой и ее новым тренером — канадцем Брайаном Орсером. Примечательно, что 56-летний наставник предпочитает почасовую оплату.

Орсер, который несколько дней был объявлен как новый тренер Медведевой, по всей видимости, будет получать больше своей предшественницы Этери Тутберидзе. Канадец берет со своих учеников почасовую оплату. Как передает «Газета.ру», в 2010 году фигуристы платили ему за час тренировки 110 долларов. Его сегодняшние расценки точно не известны, но по крайней мере, они точно выросли.

Однако для двукратной чемпионки мира и дважды серебряного призера Олимпиады-2018 запросы нового наставника будут не критичными, поскольку личное состояние фигуристки, по оценкам, составляет более 300 тысяч долларов. Возможно, оплачивать работу Орсера будет кто-то из спонсоров спортсменки.

Ранее Медведева заявила, что прекращает сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и уходит к канадскому наставнику Брайану Орсеру. Спортсменка добавила, что теперь тренироваться в Канаде, однако не планирует менять гражданство и продолжит выступать на соревнованиях за Россию. Кроме этого, Орсер рассказал, почему Медведева не продолжила работать с Тутберидзе. По его словам, у не было право голоса в выборе катания, музыки и направления, в котором фигуристка хочет двигаться.