В Зауралье наказали главу сельсовета, который сам себе повысил зарплату

Экс-чиновнику не дали обогатиться на 130 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экс-глава администрации одного из сельсоветов Варгашинского района Курганской области признан виновным в совершении служебного подлога и попытках хищения денег из бюджета. Чиновник наказан за то, что незаконно увеличил себе зарплату, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе судебного заседания установлено, что, занимая должности главы муниципалитета и председателя сельской думы, 59-летний чиновник увеличил размер своего денежного содержания», — пояснили в надзорном органе. В ведомстве подсчитали, что за год мужчина мог необоснованно получить более 130 тысяч рублей, если бы его действия не были своевременно пресечены.

Незаконные решения экс-чиновника были опротестованы районной прокуратурой. Помимо этого, по требованию местных депутатов на него возложили обязанность в судебном порядке подписать принятые представительным органом решения. Однако в течение полугода требования суда так и не были выполнены.

Экс-чиновника признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а также в злостном неисполнении решений суда (ст. 315 УК РФ) и покушении на хищение бюджетных денежных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Мужчина оштрафован на 120 тысяч рублей. Ему также запретили в ближайшие два года занимать руководящие должности в органах местного самоуправления и государственной власти.

По данным источников «URA.RU», речь идет об экс-главе Дубровинского сельсовета. Ранее сообщалось, что он был уволен за нарушение антикоррупционного законодательства: бывший чиновник не отчитался о своих доходах и доходах супруги за 2017 года в положенный срок.