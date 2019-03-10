Экс-директор екатеринбургского цирка Марчевский отреагировал на скандал с увольнениями

Анатолий Марчевский руководил цирком Екатеринбурга с 1994 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в екатеринбургском цирке

Бывший директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский высказался по поводу скандала с увольнением оркестра и других сотрудников из учреждения. Экс-руководитель считает, что происходит уничтожение творческого коллектива и перевод циркового искусства в коммерцию.

«Это выглядит как уничтожение одного из лучших творческих коллективов, которые были в компании. Нас было 285 человек, мы были самоокупаемые, занимались творчеством. Пока человек может приносить пользу, он должен работать», — поделился с «URA.RU» экс-руководитель цирка.

Марчевский отметил, что не понимает причин решения Росгосцирка отказаться от оркестров в региональных цирках. «В стране идет уничтожение отечественного цирка, перевод искусства в коммерцию. Но культура должна заниматься формированием духовности, нравственности, воспитанием, а не зарабатыванием денег», — говорит Марчевский. По мнению бывшего руководителя, цирк должен быть в собственности Свердловской области, а его руководство — рядом.

7 марта екатеринбургский цирк остался без оркестра: 13 музыкантов, включая дирижера, были уволены по соглашению сторон. Позже источник «URA.RU» сообщил, что цирк может остаться без осветителей из-за невозможности заключить договор гражданско-правового характера. Нынешний глава цирка Александр Авраменко заявил, что уволенные сотрудники будут привлекаться к работе на договорах гражданско-правовых отношений.