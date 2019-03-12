Пушков обрушился на коммунальщиков из-за «ошибок» и завышенных тарифов

Алексей Пушков раскритиковал работу Управляющий компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал работу Управляющих компаний из-за ошибок и завышенных тарифов, по которым большинство россиян в два раза переплачивают за услуги ЖКХ. Свое мнение на эту тему политик выразил в Twitter.

«Глава ФАС [Игорь] Артемьев сообщил: большинство у нас в 2 раза переплачивает за ЖКХ. Не удивлён, зная, как работают управ.компании. В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2.2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв. м. проживает 4050 человек», — написал сенатор, подчеркнув, что Управляющие компании никогда не «ошибутся» в пользу граждан.

Ранее, как напоминает RT, глава Федеральной антимонопольной службы заявил, что большинство людей переплачивают по некоторым коммунальным услугам более 100% себестоимости. Чтобы это предотвратить, ведомство подготовило проект тарифного регулирования, который сейчас находится на согласовании в правительстве России.

Что касается истории пермяка, которому пришла квитанция на два миллиона рублей, УК принесла ему извинения и признала произошедшее ошибкой.