Деньги не вернуть: россияне обречены переплачивать по завышенным тарифам ЖКХ

Повышение тарифов усилиями регуляторов и властей происходит ежегодно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители России обречены переплачивать за услуги ЖКХ, при этом судиться с управляющими компаниями бесполезно, рассказал «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев. Так он прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о том, что большинство россиян переплачивает за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза.

«Как правило, все эти переплаты „узаконены“, и коммунальная организация всегда может доказать, что отнюдь не нагрела руки на платежах. Если гражданину удастся доказать, что с него на протяжении длительного времени взимали средства в завышенном размере, то он может обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. Однако есть большие сомнения в том, что кто-то из представителей коммунального бизнеса пойдет на это добровольно», — пояснил Ермолаев. По его словам, отрасль не захочет создавать прецедент: «Если один раз кому-то отдашь деньги, то на следующий день к тебе выстроится очередь».

Ранее Артемьев в эфире НТВ заметил, что в двух соседних областях разница в тарифах на воду может отличаться в 54 раза, несмотря на то, что они находятся в одинаковых климатических условиях.

Это может быть связано с тем, что региональные власти на разных территориях ведут себя по-разному, пояснила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «URA.RU». «Поставщики услуг ЖКХ ежегодно устанавливают в каждом регионе допустимые границы повышения цен на тарифы, однако органы местные власти имеют право ввести надбавку по своему усмотрению», — рассказала она.