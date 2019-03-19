Челябинский губернатор Борис Дубровский, которого во время решения вопроса о его политическом будущем Федеральная антимонопольная служба обвинила в картельном сговоре, большую часть времени до конца недели будет работать в Москве. В среду он вернется в регион на день, чтобы провести заседание правительства области, после чего вновь отправится в столицу, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил, что Борис Дубровский 20 марта будет в Челябинске. «Губернатор лично проведет заседание правительства. В его планах также награждение южноуральских спортсменов и посещение одного из предприятий», — заверил чиновник.
В четверг и пятницу Борис Дубровский вновь будет работать в Москве. «У губернатора запланирована серия встреч на уровне правительства, посвященная текущим первоочередным задачам: подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, а также расселению жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске», — добавил Федечкин.
ФАС 18 марта объявила результаты расследования дела о картельном сговоре в Челябинской области. Антимонопольщики назвали Дубровского участником антиконкурентного соглашения, из-за которого за четыре года частная фирма «Южуралмост» получила более 90% контрактов на дорожное строительство, а десять из них — на 2,4 млрд рублей — незаконно. Решение ФАС будет направлено в МВД и Генпрокуратуру. В правительстве области заявили, что будут в суде доказывать невиновность главы региона. Эксперты считают, что скандал ударил по шансам Дубровского на получение поддержки Кремля на выдвижение на второй срок, однако они все еще сохраняются на уровне 50 на 50.