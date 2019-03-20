Госпитализацию порноактрисы Берковой связали с ее планами на пост мурманского губернатора

В соцсетях выдвинули свои теории о госпитализации Берковой Елена Беркова, Instagram

В соцсетях жестко поглумились над экс-звездой «Дома-2», порноактрисой Еленой Берковой, которая была экстренно госпитализирована. Пользователи «ВКонтакте» и Twitter в комментариях язвили на тему болезни артистки, а также выдвигали свои версии о причинах обращения Берковой к врачам.

Большинство комментаторов проехались по профессии Берковой. «Производственная травма на очередных съемках?» — иронизировал пользователь Забайкальский. «Наверное, в деле своем решила рекорд поставить», — предположил Александр Глебов. «Очень устала на работе», — язвила Настенька. И многие комментаторы высмеяли «плотный рабочий график» порноактрисы.

Но некоторые вспомнили о политических амбициях Берковой, которая недавно заявила о своих намерениях стать губернатором родной Мурманской области. «В Мурманске, наверное, плачут: будущий губернатор чуть не помер», — с сарказмом заявила Елена Зимина. «Мурманску, можно сказать, повезло», — размышляла Юлия Иванова. А Антон Гагин выдвинул свою версию произошедшего с Берковой. «Это после того, как в губернаторы Мурманска собралась? Отравили, наверное», — предположил он.

Беркова, напомним, 20 марта была экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Пиар-директор порноактрисы заявил, что проблемы со здоровьем у девушки начались из-за переутомления и жесткой диеты. Незадолго до госпитализации Беркова заявила, что хочет стать губернатором Мурманской области. А позже поста лишилась действующая глава региона Марина Ковтун.