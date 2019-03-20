19 марта 2019
18 марта 2019

Тюменскому губернатору нажалуются на чиновников. К делу хотят подключить СК

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 20:49
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Деревня Корзуновка Ачитского района Свердловской области, сельское хозяйство, корова, быт, домашний скот, скотина, загон, подсобное хозяйство, вшивкова елена
Местные жители не могут получить деньги за сданное на переработку два года назад молокоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатора Тюменской области Александра Моора хотят привлечь к скандалу из-за сдачи молока в Викуловском районе. Местные жители два года ждут расчетов от предприятия СПССК «Центральный» и из-за отсутствия денег сдают скот на убой. Об этом они написали в письме, которое есть в распоряжении «URA.RU».

«Мы, молокосдатчики Викуловского района, просим довести сложившуюся ситуацию лично до губернатора Тюменской области и до руководства России. Мы считаем, что заместитель губернатора В.Н. Чейметов, который приезжал в район, не разобрался объективно в сложившейся ситуации, не оценил работу главы района. Большая часть населения района против того, чтобы главой работал А.С. Криволапов. И чиновники всех уровней, которые отмахиваются от проблем жителей и не решают вопросы населения», — написала одна из жительниц деревни Малахова Юлия Чернова в письме к депутату Тюменской областной думы Ивану Левченко.

В разговоре с «URA.RU» жители поселений подтвердили подлинность письма, а депутат заметил, что обращение планирует передать в приемную губернатора Тюменской области, а также направить в Следственный комитет России по Тюменской области. «Жители сообщают достаточно много фактов, которые требуют тщательной проверки», — сказал депутат и заметил, что проблема со сдачей молока существует во многих поселениях юга Тюменской области.

Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарии на частном предприятии СПССК «Центральный» и в администрации Викуловского района, но на звонок корреспондента никто не ответил. В администрацию направлен официальный запрос.

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