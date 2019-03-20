Губернатора Тюменской области Александра Моора хотят привлечь к скандалу из-за сдачи молока в Викуловском районе. Местные жители два года ждут расчетов от предприятия СПССК «Центральный» и из-за отсутствия денег сдают скот на убой. Об этом они написали в письме, которое есть в распоряжении «URA.RU».
«Мы, молокосдатчики Викуловского района, просим довести сложившуюся ситуацию лично до губернатора Тюменской области и до руководства России. Мы считаем, что заместитель губернатора В.Н. Чейметов, который приезжал в район, не разобрался объективно в сложившейся ситуации, не оценил работу главы района. Большая часть населения района против того, чтобы главой работал А.С. Криволапов. И чиновники всех уровней, которые отмахиваются от проблем жителей и не решают вопросы населения», — написала одна из жительниц деревни Малахова Юлия Чернова в письме к депутату Тюменской областной думы Ивану Левченко.
В разговоре с «URA.RU» жители поселений подтвердили подлинность письма, а депутат заметил, что обращение планирует передать в приемную губернатора Тюменской области, а также направить в Следственный комитет России по Тюменской области. «Жители сообщают достаточно много фактов, которые требуют тщательной проверки», — сказал депутат и заметил, что проблема со сдачей молока существует во многих поселениях юга Тюменской области.
Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарии на частном предприятии СПССК «Центральный» и в администрации Викуловского района, но на звонок корреспондента никто не ответил. В администрацию направлен официальный запрос.