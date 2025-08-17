Кто погиб в страшной аварии с грузовиком на Тюменском тракте

В результате ДТП на Тюменском тракте погибли водительница Chery, ее муж и два пассажира пенсионера. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП погибли женщина-водитель 39 лет, ее ровесник-супруг и родители, оба 62 лет, находившиеся в автомобиле Chery, все жители Тюмени», — сообщили в ведомстве. Водитель грузового автомобиля Sitrak, 46-летний курганец, был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести.
По данным ведомства, на трассе у места проведения дорожных работ водитель грузового автомобиля Sitrak не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем Chery. После удара легковушку отбросило на стоявший впереди грузовик «MAN». Как уточнили в ведомстве, водитель Sitrak имеет 25-летний стаж вождения и ранее трижды привлекался к административной ответственности. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.
Состояние погибшей водительницы Chery определят по итогам химико-токсикологической экспертизы. Водитель MAN, 54-летний житель Казани, не пострадал и, по результатам проверки, был трезв. После аварии он успел вывернуть руль, избежав лобового столкновения, и сразу оказал помощь пострадавшим. Движение на участке дороги на данный момент полностью восстановлено.
Страшная авария произошла на 267 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле поселка Тугулым (Свердловская область). Легковушка Chery влетела в грузовик Sitrak. Изначально была информация о трех погибших, позже увеличилась до четырех.
