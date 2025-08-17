Число погибших в страшной аварии на Тюменском тракте увеличилось

В аварии возле поселка Тугулым число жертв увеличилось до четырех человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество погибших в аварии достигло четырех
Количество погибших в аварии достигло четырех Фото:

В результате аварии на Тюменском тракте количество погибших увеличилось до четырех человек. По изначальной информации в ДТП погибли двое. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Число погибших возросло до четырех человек. Тело четвертого пострадавшего извлечено из поврежденного автомобиля Chery», — рассказали в ведомстве.

Страшная авария произошла на 267 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле поселка Тугулым (Свердловская область). Легковушка Chery влетела в грузовик Scania. Сначала из китайского авто достали тело третьего погибшего, после чего появилась информация о четвертой жертве аварии. На месте работают сотрудники полиции. Для обеспечения безопасности на трассе организовали реверсивного движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате аварии на Тюменском тракте количество погибших увеличилось до четырех человек. По изначальной информации в ДТП погибли двое. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Число погибших возросло до четырех человек. Тело четвертого пострадавшего извлечено из поврежденного автомобиля Chery», — рассказали в ведомстве. Страшная авария произошла на 267 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле поселка Тугулым (Свердловская область). Легковушка Chery влетела в грузовик Scania. Сначала из китайского авто достали тело третьего погибшего, после чего появилась информация о четвертой жертве аварии. На месте работают сотрудники полиции. Для обеспечения безопасности на трассе организовали реверсивного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...