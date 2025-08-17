Число погибших в страшной аварии на Тюменском тракте увеличилось

В результате аварии на Тюменском тракте количество погибших увеличилось до четырех человек. По изначальной информации в ДТП погибли двое. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Число погибших возросло до четырех человек. Тело четвертого пострадавшего извлечено из поврежденного автомобиля Chery», — рассказали в ведомстве.
Страшная авария произошла на 267 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле поселка Тугулым (Свердловская область). Легковушка Chery влетела в грузовик Scania. Сначала из китайского авто достали тело третьего погибшего, после чего появилась информация о четвертой жертве аварии. На месте работают сотрудники полиции. Для обеспечения безопасности на трассе организовали реверсивного движения.
