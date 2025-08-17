На Тюменском тракте легковушка влетела в грузовик, погибли двое. Фото

Вблизи поселка Тугулым в результате аварии погибли два человека
В результате аварии погибли два человека
На 267 километре Тюменского тракта возле поселка Тугулым (Свердловская область) легковушка Chery влетела в грузовик Scania. От полученных травм водитель и пассажир китайского авто погибли, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Столкнулись грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и легковая машина Chery. В результате аварии два человека, находившиеся в автомобиле Chery, погибли. Личности погибших устанавливаются сотрудниками полиции», — заявили в ведомстве.

Водителя Scania в срочно госпитализировали в одну из больниц Тюмени. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства трагедии.

Обновлено в 14:50 по Екатеринбургу: «По последним данным, в ходе аварийно-спасательных работ из поврежденного транспортного средства извлечен ещё один погибший. Таким образом, в результате данного дорожно-транспортного происшествия погибли три человека», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

