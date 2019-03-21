Новый губернатор запретил мэру Челябинска менять структуру власти

Мэр Челябинска Владимир Елистратов по требованию врио губернатора региона Алексея Текслера 21 марта отозвал из городской думы проект новой структуры администрации. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в мэрии. В думе эту информацию не комментируют.
«Поступило указание из губернаторской резиденции забрать из думы проект новой структуры мэрии, — рассказал источник. — Алексей Текслер должен сам посмотреть структуру администрации областного центра, а также проверить те кадровые решения, что уже состоялись или должны состояться». В думе и правительстве области эту информацию оставили без комментариев.
Накануне на первом заседании правительства региона, которое проводил Алексей Текслер, присутствовавший на мероприятии полпред президента в УрФО Николай Цуканов сделал серьезные замечания в адрес руководства Челябинска. Цуканов заявил, что что за те деньги, что вкладываются в город, можно сделать гораздо больше в плане благоустройства.
Как сообщало «URA.RU», 19 марта мэр Челябинска Владимир Елистратов внес новую структуру в думу, по которой должен появиться еще один вице-мэр, отвечающий за правовые вопросы. Это было за день до отставки губернатора Бориса Дубровского. Комиссия по местному самоуправлению должна была собраться 20 марта, чтобы потом вынести вопрос на думу. Но, так как в этот день челябинской элите представляли врио губернатора Алексея Текслера, заседание перенесли на 22 марта. Теперь решение вопроса отложено на неопределенное время.