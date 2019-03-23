Шипулин принял судьбоносное решение Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что примет участие в праймериз «Единой России» на довыборы в Государственную Думу по Серовскому избирательному округу Свердловской области. Об этом стало известно в ходе его визита в Серов, куда он прибыл на собрание общественного движения «Гражданская позиция северян», передает корреспондент «URA.RU».

На собрании движения присутствуют порядка 100 человек, в их числе секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, вице-губернатор Сергей Бидонько, директора градообразующих предприятий и многие другие. Шипулин в ходе собрания был единогласно принят в ряды движения «Гражданская позиция северян». Ему вручили книгу «Победа» — о героях войн, родившихся в северном округе.

Бидонько отметил, что рад выдвижению Шипулина и охарактеризовал его как «порядочного, волевого, уральского». Сам Шипулин в свою очередь поблагодарил свердловского губернатора Евгения Куйвашева за поддержку.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Шипулин заявил о конце своей спортивной карьеры. Позднее появилась информация о том, что он будет участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, которые намечены на сентябрь текущего года. Он считается фаворитом будущих праймериз «Единой России» в округе — голосование пройдет 26 мая. Однако свердловские оппозиционеры хотят превратить их в полигон для обкатки технологий по борьбе с «Единой Россией» и ее кандидатами.

Вместе с тем до последнего времени Шипулин официально не подтверждал, что действительно уходит в политику. К примеру, он выступил как спортивный комментатор на «Первом канале». Его дебют в новом качестве высоко оценили фанаты и телеведущий Дмитрий Губерниев.