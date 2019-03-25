Коммунисты на Ямале поссорились из-за выступлений либерального представителя на «красных» митингах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ноябрьском отделении КПРФ назревает внутренний конфликт. Причиной стало участие местного скандально известного активиста Александра Бондарчука. Некоторые партийцы выступили против его участия в партийных акциях и митингах в Ноябрьске, поскольку он неоднократно критиковал деятельность ямальских коммунистов.

«Бондарчук на выборах президента отказался поддержать Грудинина [кандидата в президенты РФ от КПРФ] в пользу Навального [ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ]. А теперь благодарит Кукушкину [Елену, секретаря отделения КПРФ по ЯНАО], что она есть в нашем регионе и разрешает выступать, а после митинга пишет в соцсетях, что, какая партия, такие и выборы, такая и оппозиция. Как-то оскорбительно звучит», — возмущаются партийцы в Ноябрьске, не желающие видеть либерального оппозиционера на коммунистических мероприятиях.

Лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина утверждает, что ноябрьское отделение партии крепкое и работает отлично. Проблема возникла только с некоторыми новичками в партии. «Если они выносят какие-то внутрипартийные проблемы, значит, они делают это умышленно. Значит, они пришли в партию не бороться с системой, не заниматься тем, чем занимается наша партийная организация, а пришли, чтобы устраивать эту борьбу в партии», — говорит Кукушкина. Каких-либо разбирательств внутри партии она не планирует. По словам Кукушкиной, всем разъяснены партийный устав и порядок работы.

Отметим, что Александр Бондарчук — активист и оппозиционер, известный активной критикой в адрес городских властей. Несколько лет подряд он участвует в выборах всех уровней, но пока победу нигде не одержал.