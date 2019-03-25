За решетку отправлены убийцы известного ямальского бизнесмена

Двое мужчин получили больше 20 лет тюрьмы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Участники убийства бизнесмена из Ноябрьска (ЯНАО) Фармана Зохрабова приговорены к заключению в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления СКР.

Убийство предпринимателя произошло в ночь на 13 января 2017 года. По информации ведомства, девушка, которая являлась коллегой потерпевшего, попросила подвезти ее до гаража. Там бизнесмена ожидали двое мужчин, которые похитили Зохрабова и отвезли в лес, где забили до смерти. Целью ограбления была выручка магазина, которой не оказалось при бизнесмене. В итоге один из преступников отправился в квартиру коммерсанта, где обнаружил 20 тысяч рублей.

Задержание участников преступления произошло 14 января. Во время следствия мужчины несколько раз меняли свои показания и пытались избежать уголовной ответственности либо смягчить ее. Для определения обстоятельств инцидента было проведено 40 судебно-криминалистических экспертиз и допрошены 15 свидетелей. Объем уголовного дела составил около 20 томов.

В итоге мужчины были признаны виновными в преступлениях, предусмотренными тремя статьями УК РФ, в том числе «угон автомобиля», «убийство» и «разбой с применением насилия». Им был вынесен приговор в виде лишения свободы в колонии особого режима на 24 и 23 года. Женщина получила шесть лет колонии строгого режима за «разбой, совершенный с применением насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».