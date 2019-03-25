Олег Чемезов покидает Тюменскую областную думу, чтобы занять место в правительстве Свердловской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кандидата на место нового замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова в Тюменской областной думе определят с помощью довыборов. За мандат, кроме представителей парламентских партий, может бороться и внесистемная оппозиция. Сам же Чемезов, по версии источников «URA.RU», попытается пролоббировать на этот пост своего человека.

Единоросс Олег Чемезов прошел в облдуму как одномандатник по 19-му, Калининскому округу Тюмени. Заявление политика о досрочном сложении полномочий будет принято на очередном заседании думы, которое назначено на 12 апреля, пишет РБК Тюмень. Довыборы пройдут в сентябре 2019 года, в единый день голосования.

На довыборах не стоит ждать высокой явки, но это не помешает им быть интересными, считает политолог Аркадий Либерман. «Можно поработать „в поле“ и привести своих сторонников. Цена победы будет небольшой. Все оппозиционные партии попробуют занять место», — сказал он «URA.RU». При этом, по мнению политолога Александра Безделова, в кампании попробует принять участие и внесистемная оппозиция.

По версии источника «URA.RU» в околовластных кругах, Чемезов может попробовать продвинуть своего человека на вакантный пост. «Это необходимо, чтобы на всякий случай держать руку на пульсе, хотя у него в Тюмени остается высокопоставленный представитель — Владимир Сысоев (ныне замгубернатора Тюменской области, считается соратником Чемезова — прим. ред.) Вряд ли кто-то с человеком Чемезова будет бороться. Самого Чемезова в Тюмени ничего не держит: землю продал, с женой развелся. С чистой совестью может заниматься политикой в Свердловской области», — говорит источник.

В «Единой России» редакции заявили, что выставят на выборы своего кандидата. Его определят с помощью праймериз, которые пройдут 26 мая. Другие партии пока не заявили о своих кандидатах на довыборы. Сам Чемезов не ответил на звонки.

Добавим, что Чемезов в думе был заместителем председателя бюджетного комитета. «На ближайшем заседании будет принято решение, кто займет этот пост», — говорят источники, отмечая, что эта должность не является ключевой.

Напомним, о назначении депутата Тюменской областной думы Олега Чемезова замом губернатора Свердловской области по стратегическому развитию стало известно вечером 25 марта. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики региона.