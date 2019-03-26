Ройзман поддержал алтайскую учительницу, уволенную за фото в купальнике

Несмотря на поддержку властей, возвращаться в школу педагог не намерена Фото: Татьяна Кувшинникова, «ВКонтакте»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выразил недоумение по поводу увольнения барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. По словам политика, в данной ситуации его больше всего поразило ханжество людей.

«Радоваться надо, что такие учителя есть, — прокомментировал Ройзман ситуацию в программе „Личный прием“ на радио „Эхо Москвы“. — Меня поражает такая степень ханжества». По словам политика, подобные ситуации будут повторяться, потому что коллеги и родители учащихся Кувшинникову не поддержали и не встали не ее защиту.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что педагог лишилась работы после того, как опубликовала снимок с зимнего плавания в поддержку Универсиады. Часть педагогов и родителей посчитали недопустимым, что учительницы опубликовала фото в купальнике. Несмотря на поддержку, в том числе и на уровне регионального минобразования, Кувшинникова возвращаться на работу в школу уже не хочет.

Ситуация, подобная барнаульской, не уникальна. В Прикамье 27-летний преподаватель английского языка Вячеслав Посох также подвергся резкой критике моралистов за фото с голым торсом, опубликованном в Instagram. К счастью, никаких санкций к педагогу никто применять не стал.