Учительницу, уволенную за фото в купальнике, пообещали не оставить без работы

Несмотря на высокую поддержку, учитель заявила, что не вернется в школу ФОТО: со страницы в социальной сети «ВКонтакте» Татьяны Кувшинниковой

Учительницу из Барнаула Алтайского края Татьяну Кувшинникову, уволенную за фото в купальнике, пообещали не оставить без работы. Заявление сделал министр регионального образования Максим Костенко.

«Мы сейчас продолжаем разбираться, но я уже сейчас могу сказать, что мы не оставим Татьяну без работы, нам нужен каждый педагог, особенно такой талантливый и энергичный», — приводит слова Костенко агентство Nation News. Тем не менее Кушвинникова сообщила, что «не собирается продолжать работать учителем», передает РИА «Новости». Женщина отметила, что планирует заняться искусством.

Ранее сообщалось, что педагог лишилась работы после того, как опубликовала снимок в купальнике с зимнего плавания в поддержку Универсиады. Родители посчитали фотографию постыдной. Позже учительницу поддержали первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, уральские моржи и Ксения Собчак.