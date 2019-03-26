Ямальского чиновника оштрафовали за махинации с госконтрактами

Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) оштрафовала руководителя муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Лабытнанги» Дмитрия Лукьяненко. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Учреждение заключило контракт с ООО „ЯмалЖилСтрой“ на строительство городского сквера на сумму более 198 млн рублей. По условию контракта, деньги подрядчику должны были выплатить после выполнения всех работ, однако ему предоставили предоплату свыше 59 млн рублей», — сообщили в пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Подобная схема незаконной выплаты аванса использовалась при заключении контракта с ООО «Промстройпроект» на строительство другой площадки. Тогда сумма незаконных перечислений составила 2,29 млн рублей.
«По данным фактам прокурором города главе администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Накануне на основании возбужденных прокуратурой дел об административном правонарушении по статье КоАП РФ „Изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством“ руководителю муниципального учреждения Дмитрию Лукьяненко назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.