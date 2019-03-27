Глава Кургана подал документы на выборы в гордуму

Врио главы Кургана Игорь Прозоров подал документы на праймериз «Единой России» для определения кандидатов в депутаты курганской городской думы. Заявку он оставил 27 марта, сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.
Ожидается, что свою кандидатуру Игорь Прозоров выдвинет по 12-му округу. Ранее заявки подали другие действующие депутаты гордумы: Юрий Истомин заявился на округ №4, Олег Прозоров — на 11-й округ, Сергей Сухарев и Юрий Калинин подали документы на округ №6.
К концу рабочего дня 26 марта в Кургане 13 кандидатов принесли свои документы в региональное отделение «Единой России» для участия в предварительном голосовании для определения кандидатов в депутаты городской думы. Как ранее сообщало «URA.RU», 8 сентября 2019 года впервые выборы в Кургане пройдут по новой смешанной системе, город поделили не на 25 городских округов, как раньше, а на 13.
Игорь Прозоров исполняет обязанности главы города после отставки Сергея Руденко. Ожидается, что уже 5 апреля будет избран новый глава города, главным претендентом на этот пост считается руководитель администрации Кургана Андрей Потапов.