Спрос на ипотеку в России оживет в следующем году

Экономист ожидает восстановления рынка ипотеки в следующем году
Спрос на ипотеку пока поддерживают в основном льготные программы, говорит Софья Донец
Спрос на ипотеку пока поддерживают в основном льготные программы, говорит Софья Донец

Ключевая ставка в России останется заградительной для ипотеки, даже если ЦБ снизит ее 12 сентября сразу на два процентных пункта — до 16%. Оживления рынка ипотеки следует ждать не раньше следующего года, отметила в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Для ипотеки порогом оживления будет ставка в коммерческих банках 15% и ниже, а настоящий рост произойдет при 10-12% — до этого еще далеко. Скорее всего это перспектива первой половины следующего года», — говорит эксперт.

Сейчас спрос на ипотеку обеспечивают в основном льготные программы, объяснила Донец. Жилищное кредитование полностью по рыночным ставкам — это либо дополнение к льготным, либо редкие случаи, когда нужно срочно купить тот или иной объект, а ставку заемщик рассчитывает потом рефинансировать.

