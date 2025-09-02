Спрос на ипотеку в России оживет в следующем году

Ключевая ставка в России останется заградительной для ипотеки, даже если ЦБ снизит ее 12 сентября сразу на два процентных пункта — до 16%. Оживления рынка ипотеки следует ждать не раньше следующего года, отметила в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.
«Для ипотеки порогом оживления будет ставка в коммерческих банках 15% и ниже, а настоящий рост произойдет при 10-12% — до этого еще далеко. Скорее всего это перспектива первой половины следующего года», — говорит эксперт.
Сейчас спрос на ипотеку обеспечивают в основном льготные программы, объяснила Донец. Жилищное кредитование полностью по рыночным ставкам — это либо дополнение к льготным, либо редкие случаи, когда нужно срочно купить тот или иной объект, а ставку заемщик рассчитывает потом рефинансировать.
