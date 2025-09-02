02 сентября 2025

Вучич: нелегко готовиться к переговорам с Путиным

Вучич рассказал о подготовке к переговорам с Путиным
Подготовка к переговорам с главой России Владимиром Путиным требует значительных усилий. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, разговор с российским лидером — это неформальная беседа, а сложная дипломатическая работа, требующая тщательной подготовки к каждой встрече.

«Это нелегко — разговаривать с президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так», — приводит его слова издание Blic. Вучич подчеркнул, что представляет небольшое государство и должен внимательно подбирать слова, чтобы отстаивать интересы Сербии на международной арене.

Ранее Вучич рассказал, что на переговорах с Путиным обсуждалось развитие энергетического сотрудничества между Сербией и Россией. В частности, речь шла о взаимодействии с госкорпорацией «Росатом», напоминает RT. Президент Сербии отметил, что такие переговоры имеют большое значение для обеспечения энергетической безопасности страны и требуют особого подхода с учетом геополитических вызовов.

