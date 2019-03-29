В Тобольске рушится склон, на котором стоит главная достопримечательность Сибири

У Тобольского кремля разрушается часть прогулочных дорожек — они «сползают» со склона в подгорную часть города. В связи с этим проход к смотровой площадке закроют для проведения ремонтных работ по укреплению склона в районе Троицкого мыса. Такую информацию озвучили «URA.RU» в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.
«Смотровая площадка идет вокруг Кремля. В целях обеспечения безопасности посетителей она будет перекрыта», — сказали в музее-заповеднике, но не уточнили, когда будет проведено укрепление склона.
Пресс-секретарь музея-заповедника не комментирует ситуацию.
Информация о том, что склон, на котором стоит Тобольский кремль, обрушивается, появлялась в 2015 году. Тогда «URA.RU» писало, что администрация города Тобольска планирует привлечь экспертов-специалистов для оценки работ по укреплению склона Троицкого мыса.