28 марта 2019
27 марта 2019

В Тобольске рушится склон, на котором стоит главная достопримечательность Сибири

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 14:26
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Посад сибирских старожилов и виды города. Тобольск, тобольский кремль
Сообщения об обрушении склона были раньшеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

У Тобольского кремля разрушается часть прогулочных дорожек — они «сползают» со склона в подгорную часть города. В связи с этим проход к смотровой площадке закроют для проведения ремонтных работ по укреплению склона в районе Троицкого мыса. Такую информацию озвучили «URA.RU» в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.

«Смотровая площадка идет вокруг Кремля. В целях обеспечения безопасности посетителей она будет перекрыта», — сказали в музее-заповеднике, но не уточнили, когда будет проведено укрепление склона.

Пресс-секретарь музея-заповедника не комментирует ситуацию.

Информация о том, что склон, на котором стоит Тобольский кремль, обрушивается, появлялась в 2015 году. Тогда «URA.RU» писало, что администрация города Тобольска планирует привлечь экспертов-специалистов для оценки работ по укреплению склона Троицкого мыса.

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