В правительстве Тюменской области высказались о создании новой авиакомпании вместо Utair

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 12:32
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Аэропорт. Ханты-Мансийск., самолет, utair, юграавиа, ютейр
В Тюменской области не намерены создавать новую авиакомпанию вместо UtairФото: Александр Елизаров © URA.RU

У правительства Тюменской области нет намерений создавать новую авиакомпанию взамен Utair. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в Главном управлении строительства региона.

«Такой необходимости не возникало», — заметили в структуре правительства.

Между тем, правительство заинтересовано в сохранении Utair как авиаперевозчика на территории региона, руководство авиакомпании сообщает властям «обо всех конструктивных и обоснованных мерах, которые предпринимает для выхода из кризисной ситуации». Сейчас у авиакомпании нет долгов перед Тюменской областью.

Как ранее писало «URA.RU», Utair — четвертый по величине авиаперевозчик в России после группы «Аэрофлот», S7 Group и «Уральских авиалиний». Среди акционеров компании ХМАО и Тюменская область. В 2015 году Utair была близка к банкротству. На данные момент общая сумма задолженности Utair составляет 74,7 млрд рублей. Ни одна российская авиакомпания не сможет выполнять все рейсы Utair, которая сейчас испытывает финансовые трудности. Перевозчик из соседнего региона — АК «Ямал» — также не планирует забирать себе рейсы UTair в случае банкротства компании.

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