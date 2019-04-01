В правительстве Тюменской области высказались о создании новой авиакомпании вместо Utair

У правительства Тюменской области нет намерений создавать новую авиакомпанию взамен Utair. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в Главном управлении строительства региона.
«Такой необходимости не возникало», — заметили в структуре правительства.
Между тем, правительство заинтересовано в сохранении Utair как авиаперевозчика на территории региона, руководство авиакомпании сообщает властям «обо всех конструктивных и обоснованных мерах, которые предпринимает для выхода из кризисной ситуации». Сейчас у авиакомпании нет долгов перед Тюменской областью.
Как ранее писало «URA.RU», Utair — четвертый по величине авиаперевозчик в России после группы «Аэрофлот», S7 Group и «Уральских авиалиний». Среди акционеров компании ХМАО и Тюменская область. В 2015 году Utair была близка к банкротству. На данные момент общая сумма задолженности Utair составляет 74,7 млрд рублей. Ни одна российская авиакомпания не сможет выполнять все рейсы Utair, которая сейчас испытывает финансовые трудности. Перевозчик из соседнего региона — АК «Ямал» — также не планирует забирать себе рейсы UTair в случае банкротства компании.